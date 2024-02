Kampo ni Bea Alonzo may pasaring kay Dominic Roque? 

May cryptic posts ang road manager ni Bea Alonzo na si Nina Ferrer at gayundin ang makeup artist ng aktres, si Ting Duque.

Nag-post si Nina ng screenshot ng Urban Dictionary sa kanyang Threads.

Makikita sa screenshot ang mga salitang ‘manipulative sad boi’ at ang definition nito.

Ayon sa Urban Dictionary ang meaning ng ‘manipulative sad boi’ ay “Any guy who’ll try to convince someone that they’re the victim of the situation. They’ll make you believe that you’re in the wrong and that you’re the one who should be feeling guilty. Toying with your mind, they’re seriously just bad news.”

Ni-repost naman ito ni Ting at sey niya, “They should be stopped.”

Kahapon, muling nag-post ng cryptic post si Nina sa Threads.

“Kaka-kilabot,” sey niya sa kanyang latest post.

Dahil malapit nga ang dalawa kay Bea, maraming netizen ang nag-assume na si Dominic Roque ang tinutukoy na ‘manipulative sad boi’.

Naging basehan din ng mga netizen ang pinag-usapang post ni Dom na nasa beach at mukhang sad boy.

Well, baka may ibang taong tinutukoy sa mga cryptic post nina Nina at Ting at pinag-isipan lang ng mga marites na may kaugnayan ito sa napapabalitang hindi na tuloy ang wedding nina Bea at Dom.

Pero sana magsalita na sina Bea at Dom tungkol sa status talaga ng relationship nila.

Para alam din ng lahat kung ano ang paniniwalaan.

‘Yun na!