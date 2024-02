Justin Brownlee nakabalik na sa Pilipinas

DUMATING na sa Manila si Justin Brownlee nitong Martes, sa mga susunod na araw ay inaasahang sasama na sa Gilas Pilipinas para paghandaan ang first window ng FIBA Asia Cup 2025 Qualifiers.

Nag-post si San Miguel Corporation sports director Alfrancis Chua ng larawan nila ni Brownlee na magkasama.

“He’s back JB,” caption sa larawan ng Ginebra governor sa PBA.

Mukhang kondisyon naman ang naturalized player.

Tipid din ang sagot ni Brownlee nang ma-interview ni Martie Bautista ng News5.

“It’s good to be back,” anang Gin Kings resident import.

Sa February 22, dadayo ang Gilas sa Tsuen Wan Stadium para harapin ang Hong Kong. Makalipas ang tatlong araw, iho-host nila ang Chinese Taipei sa PhilSports Arena.

Nag-positive sa banned substance si Brownlee matapos ihatid ang Pilipinas sa gold medal ng 19th Asian Games sa Hangzhou, China noong October. Dumiretso na siya ng US pagkatapos.

Binigyan siya ng FIBA ng Notice of Charge, may kaakibat na tatlong buwang Period of Ineligibility at matatapos na bago ang first window ng Asia Cup Qualifiers.

Kasama sa 12-man roster na tinapik ni Gilas coach Tim Cone sina Brownlee, Jamie Malonzo at Scottie Thompson ng Ginebra, June Mar Fajardo at CJ Perez ng San Miguel Beer, Chris Newsome ng Meralco, Calvin Oftana ng TNT, Dwight Ramos, Kai Sotto, Carl Tamayo, AJ Edu at Kevin Quiambao.

