Jessica Soho mananakot sa mga sinehan

Totoo nga ang sinabi ni Miss Jessica Soho na tuloy-tuloy na ang paggawa nila ng pelikula!

Sa chikahan namin sa kanya sa premiere night ng ‘Firefly’ na kung saan ang GMA News & Public Affairs nga ang producer, sinabi niya na bukod sa paggawa ng mga teleserye ay hangad din nilang gumawa talaga ng mga pelikula.

Masayang-masaya nga si Miss Jessica sa pelikulang ‘Firefly’ na pagkaganda-ganda nga, at nakakaantig ng damdamin.

At ngayon nga, ang manakot naman ang hangad nila.

Yes, malayo pa nga ang Halloween pero may big surprise na ang ‘Kapuso Mo, Jessica Soho’ (KMJS) team para sa kanilang manonood.

Inanunsiyo nga nila sa kanilang Facebook account na gagawin nila ang first-ever ‘Gabi ng Lagim The Movie’.

At bongga, dahil kasali ang publiko sa project na ito ng KMJS, ha!

Dahil ang true-to–life horror story mo, o nila, puwede na ngang maging isang pelikula!

At again, super bongga nga, dahil ipo-produce pa ito ng award-winning teams ng GMA Public Affairs at GMA Pictures, ang producer rin ng ‘Firefly’ na tinanghal na Metro Manila Film Festival at Manila International Film Festival Best Picture.

Ang Top 3 entries na mapipili ay makakatanggap ng cash prize na P20,000 each. Ongoing na rin ang submission mula February 2 hanggang February 29 para sa mga nais magbahagi ng kanilang horror stories at bukas ito sa mga Filipino residents, 18 years old and above.

Bisitahin ang FB ng KMJS para sa detalye.

Anyway, going back kay Jessica, very supportive nga siya sa mga pelikulang pinalabas sa MMFF last year. Imagine, makikita mo talaga siyang uma-attend sa mga premiere night ng mga pelikula, ha!

At malaking bagay ang presence niya para mas makahakot ng mga manonood, dahil sa ganda ng kredibilidad ni Jessica, talagang maeengganyo kang manood.

So, kung may mga kuwento kayong kababalaghan, sali na!

(Dondon Sermino)