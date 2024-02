Masarap kumain lalo na kung may nakaabang na panghimagas o dessert. Pero titikim ka ba kung kakaiba ang itsura nito?

‘Yan ang larawan na shinare ng user na si Gaotingwe Rammutla. Aniya sa caption, “One scoop of cement per day to strengthen the heart.”

Makikita rito ang ice cream na nakalagay sa container na ‘di mo mawari kung anong flavor dahil sa kulay nitong gray na animo’y semento.

Isa ang ice cream sa mga karaniwang panghimagas na patok sa mga bagets. Gawa ito sa iba’t ibang ingredients tulad ng cream, gatas, asukal, at iba pang flavorings. Ilan sa mga sikat na lasa nito ay tsokolate, mangga, banilya, strawberry, ube, at marami pang iba.

Dahil dito, umani ito ng halos 139k reactions at libo-libong aliw na reactions mula sa mga madlang pipol.

Para kay Susmita Chowdhury, “Is it B&W photo of Ice-cream?”

“Cement chocolate ice cream for Heart and 1TB potato chips for Brain,” komento ni Saikat Islam.

Tila natakam naman dito ang user na si Nontsikilelo Sibeko, say niya, “I don’t know why am I craving this so bad.”

Dagdag pa rito, hindi naman nilinaw ng uploader kung ano ba ang flavor ng naturang ice cream.

Ikaw, titikim ka ba nito? (Moises Caleon)