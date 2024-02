Pinasisiyasat ni Senador Risa Hontiveros sa Senado ang pinakahuling cyberattack sa ilang ahensiya ng gobyerno kabilang ang mga website na may kinalaman sa West Philippine Sea.

Sa Senate Resolution 923 na inihain ni Hontiveros, inatasan nito ang Senate Committee on National Defense and Security na magsagawa ng imbes-tigasyon “in aid of legislation” sa hinihinalang foreign government-sponsored na cyberattacks sa mga ahensiya ng pamahalaan.

Nauna nang inihayag ng Department of Information and Communications Technology (DICT) na ang mga hacker ay pinaniniwalaang nag-o-operate mula sa People’s Republic of China.

“Habang nagsasayang tayo ng oras para pag-usapan ang Charter change, ang Tsina hindi tumitigil sa panghihimasok sa ating bansa. Imbes na ang enerhiya natin ay mapunta sa pagpapa¬lakas ng mga batas para sa ating pambansang seguridad, nag-aaksaya tayo ng panahon para sa interes ng iilan,” sabi ni Hontiveros.

Noong Pebrero 3, inihayag ng DICT na tinangkang pasukin ng mga hacker ang email system at internal website ng maraming ahensiya ng gobyerno kabilang ang nagmi-maintain at nag-o-operate sa Philippine Coast Guard, Office of the Cabinet Secretary, Department of Justice, National Coast Watch System, House of Representatives and DICT.

Sinabi rin ng DICT na may ilang private domain ang tinarget ng mga hacker, kabila ang personal website ni President Ferdinand “Bongbong” Mar-cos Jr.

“This is a major cyberattack. While we are all busy cleaning up the mess of the sham ‘people’s initiative,’ China has taken advantage of the current instability in the country to strike at our vulnerabilities,” ayon kay Hontiveros.

“Dapat ito ang pagtuunan ng pansin, hindi ‘yong mga pekeng insiyatibo na nanggugulo lang sa mga Pilipino,” dagdag niya.