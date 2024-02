Grabe magpakilig! Lorna Tolentino, Lito Lapid kakaiba ang ‘love team’

Marami ang bumilib nang ilabas ng Kapamilya artist na si Fana ang music video para sa kanyang awitin na ‘Love Story Ko’ dahil tampok dito ang ‘FPJ’s Batang Quiapo’ stars na sina Lorna Tolentino at Senator Lito Lapid.

Eh ang dami kasing kinikilig kina Lorna at Lito, ha!

‘Love team’ na nga ang dating nila sa seryeng pinagbibidahan ni Coco Martin.

Ang bongga nga ng tambalang Lorna-Lito, ha!

Kapansin-pansin ang chemistry ng mga beteranong aktor bilang Amanda (Lorna) at Primo (Lito) sa nasabing hit primetime series, kaya naman napili ang PriManda para sa music video ni Fana.

Eh nang ilunsad kasi ni Fana ang kanyang modern rendition ng Gloc-9 hit na ‘Love Story Ko’ last year ay agad itong umariba at napansin talaga ng fans.

Iprinodyus ito ni Inspire Music label head at creative consultant Jamie Rivera at isinulat nina A. Polisco at Christian Martinez.

Sey ni Fana, “Sobrang gaan katrabaho ni Ms. Jamie at nagustuhan ko ‘yung song dahil Gloc-9 is one of the artists I look up to rin kaya masaya ako na ito ‘yung naibigay sa akin na kanta!”

So dahil hit nga ang kanta kaya ginawan naman ito ng music video.

Siyempre kapwa na-happy sina Lorna, Lito na sila ang naging stars sa proyektong ito ni Fana, ha!

Panoorin ang ‘Love Story Ko’ music video ni Fana na available sa ABS-CBN Star Music YouTube channel at pakinggan ang awitin sa iba’t ibang music streaming platforms.

‘Yun na!

(Jun Lalin)