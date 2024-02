Enrique Gil naging sex symbol dahil sa ‘big bird’

Ang bongga ni Enrique Gil, ha!

Aba, dahil sa ‘I Am Big Bird’ movie niya ay parang biglang naging sex symbol ang dating ng boyfriend ni Liza Soberano.

Kaloka lang talaga na ang palaging tinatanong ng mga taong pinag-uusapan ang kanyang movie ay kung ‘big bird’ ba talaga si Enrique?

Aba, ‘yung iba ay parang sa lower part ng body niya nakatitig dahil nga sa title ng kanyang pelikula na magbubukas na sa mga sinehan sa February 14.

Anyway, kakaibang Enrique nga raw ang nagbabalik at maghahatid ng todo-todong good vibes at katatawanan sa inaabangang comeback movie niya na ‘I Am Not Big Bird’.

Sey nga ni Enrique sa interbyu sa kanya sa ‘Kapamilya Chat’, “I’m super proud of our film. I just really want to make people laugh and I think it’s the perfect time to comeback, especially with a film like this.”

Sa pelikula, ginagampanan ni Enrique ang papel ni Luis Carpio na may ‘malaking’ misyon sa Thailand kasama ang ilang kaibigan pagtapos niyang masawi sa pag-ibig. Magugulo ang plano niya dahil sa kasamaang palad ay mapagkakamalan siya bilang ang sikat na Thai adult video star na si Big Bird.

Ayon sa Kapamilya actor, nagustuhan niya agad ang konsepto ng pelikula dahil ito rin ang tipo ng palabas na gusto niyang panoorin.

Sabi niya, “I am a huge fan of comedy films, those 90s, early 2000s comedies, some of the US comedies, na hindi ko talaga nakikita na o napapanood. To be able to do a film like this here in the Philippines, I just had to do it.”

Tampok rin sa barkada movie na nagbabalik sa dekada 90s sina Pepe Herrera, Nikko Natividad, at Red Ollero na makakasama ni Enrique sa riot na pagdadaanan niya sa Bangkok.

Aliw nga pala ang ibang mga faney dahil panonoorin daw nila ang ‘I Am Not Big Bird’ para malaman kung ‘big bird’ nga ba o hindi si Enrique.

Kaloka! (Jun Lalin)