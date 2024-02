Elreen Ann Ando pinalakas tsansa sa Paris Games sa kinanang 2 pilak

INILAPIT ni 2020+1 Tokyo Olympian Elreen Ann Ando ang sarili para sa muling pagtuntong sa prestihiyosong Olimpiada matapos makapagwagi ng dalawang medalyang pilak sa pagsabak sa Asian Weightlifting Championships sa Tashkent, Uzbekistan nitong Lunes ng gabi.

Ang Southeast Asian Games gold medalist ay nag-angat ng 120 kilos sa clean and jerk at 213kgs sa total lift para sa pag-angkin ang pares ng pilak sa women’s 59kgs class na nagbalik at nagpanatili sa kanyang kumpiyansa na lumago at mapalakas pa ang kanyang pagnanais makatuntong sa Paris Olympics sa Hulyo.

Una nang nabigong magwagi ang 25-anyos na taga-Cebu sa Continental Championship nakaraang taon bago muling nagawa na pag-alabin ang kanyang tsansa matapos na magwagi ng tansong medalya sa Hangzhou Asian Games.

Ang pagwawagi ni Ando ay nagpataas sa pag-asa nitong muling makamit ang pagsabak sa ikalawang sunod nitong Olimpiada bunga ng pagsungkit sa mga kinakailangang puntos para makapagkuwalipika sa Paris Games.

(Lito Oredo)