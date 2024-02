Nagpahayag ng suporta si Surigao del Sur 1st District Rep. Romeo Momo sa “Build, Better, More (BBM) Program” ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kasabay nang hiling na dagdagan ang budget para sa Department of Public Works and Highways (DPWH).

Sa DPWH briefing na pinangunahan ng House Committee on Public Works and Highways, na pinamumunuan ng mambabatas, kinilala nito ang mahalagang papel ng ahensiya sa mas mahusay na pagsisilbi sa mga Pinoy sa pamamagitan ng PBBM program.

“Indeed, the backbone of an economy is its infrastructure, hence as legislators, we need to ensure that, not only we have relevant laws in support of our infrastructure projects and programs, such as the PPP Code and RROW Bill (HB 6571, amending RA 10752), but more importantly, the DPWH shall have correct and sufficient budget for its various priority programs and operating expenses,” aniya sa mga DPWH officials at mga miyembro ng komite, sa briefing na idinaos sa EDSA Shangri-la Hotel sa Mandaluyong City.

Binigyang-diin pa ni Momo ang pangangailangan para sa Kongreso na mabatid ang mga accomplishments ng departamento, gayundin ang mga major concerns nito, upang makakilos sila ng tama, at bilang mga public servants ay sama-sama silang umaksiyon patungo sa iisang layunin na mabigyan ang mga Pinoy ng mas maayos at mas mahusay na pamumuhay.

Sa naturang briefing, tinalakay rin ng DPWH ang kanilang mga accomplishment at performance report para sa taong 2023, ang kanilang 2024 project implementation, mga polisiya at direksiyon ng departamento, kabilang na ang mga prayoridad, pangunahing mga programa, at mga proyekto sa 2025, gayundin ang mga updates sa Official Development Assistance (ODA) at iba pang mga isyu.

Natukoy rin sa naturang DPWH briefing na mayroong significant budget cuts para sa mga sumusunod na priority programs ng departamento na malubhang nakakaapekto sa pagtupad ng kanilang mga functions, kabilang ang Preliminary Detailed Engineering, Road Right of Way, ODA Infrastructure Flagship Projects, and the Maintenance and Other Operating Expenses (MOOE).

Matapos ito ay niresolba ng komite na talakayin ang mga naturang concerns kay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez.

Nagpaabot rin naman si Momo, na isang dating undersecretary ng DPWH, ng pasasalamat sa ahensiya at nangakong makikipagtulungan para sa katuparan ng mga infrastructure projects ng administrasyong Marcos.

“This briefing did not only apprise everyone as to the status or development of our respective legislative district’s infrastructure projects but it also gave us the total perspective as to where our nation’s infrastructure progress is going in the succeeding years,” aniya.

Nauna rito, pinuri ng mambabatas ang pagkakapasa sa Public-Private Partnership Code of the Philippines (PPP Code), na inisponsoran niya sa plenaryo, dahil makatutulong aniya ito upang palakasin ang relasyon sa pagitan ng public at private sectors at tulungan ang pamahalaan na makamit ang kanilang mga infrastructure agendas.