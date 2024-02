Commissioner’s Cup III haharurot sa Metro Turf

ABANGERS ang mga karerista kung kailan pasisibatin ang naudlot na labanan sa 2024 Philracom “Japan Cup” race na ilalarga sana noong Linggo sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas.

Ngayong Pebrero din pakakawalan ang nasabing stakes race ayon sa mga usap-usapan sa social media.

Maliban sa Japan Cup, inaabangan din ng racing aficionados ang Commissioner’s Cup III na tiyak na sasalihan ng mga tigasing kabayo sa bansa.

Nakatakdang pakawalan ang Commissioner’s Cup sa Pebrero 24 (Sabado) sa parehong lugar na nabanggit.

Nakalaan sa Commissioner’s Cup ang P500,000 guaranteed prize na ikakalat sa unang anim na kabayong tatawid sa meta.

Wala pang mga nagsaad ng paglahok sa karerang may distansiyang 1,600 metro pero umaasa ang pamunuan ng karera na sa susunod na Linggo ay maipapaskil na nila ang mga tatakbong kabayo.

Bukas ang karera sa mga kabayong apat na taon pataas na local born.

Samantala, mananatili ang orihinal na lineup sa Japan Cup paglarga nila sa pista.

Ang mga kalahok ay sina Senshi Spirit, Bombay Nights, Speed fantasy, In The Zone, Darleb, Kazachan at Pharoahs Treasure.

Kinasela ang karera nitong Linggo dahil nag-shut down ang system ng United Tote sa Cebu at hindi sila magkakaroon ng betting doon.

(Elech Dawa)