Calvin Abueva multa ng P100K sa pang-aalaska sa SMB coach

PINAGMULTA ni PBA commissioner Willie Marcial si Calvin Abueva ng P100,000 dahil sa pang-aalaska nito kay San Miguel Beer coach Jorge Gallent bago natapos ang Game 2 ng PBA Commissioner’s Cup Finals sa MOA Arena nitong Linggo.

Sa bukana ng fourth quarter, papunta sa bench ng Hotshots si Abueva nang pagdaan sa gawi ng Beermen ay nakasagutan si Gallent.

Nasa bench na ang Hotshots forward, nakita sa jumbotron na iminumuwestra nito ang kaliwang mata. Naapektuhan ang mata ni Gallent nang maaksidente sa motor.

“Any person who offends the dignity of any person on account of physicial disability shall be subject to a fine not lower than P100,000,” anang PBA rules na pinagbasehan sa parusa.

Pagkatapos ng laro, nagkasagutan din sina Abueva at asawa ni SMB center Mo Tautuaa habang palabas ng venue. Hinamon pa ni Calvin ng suntukan si Mo.

Martes ng hapon, ipinatawag sa Commissioner’s Office sa Libis ang dalawa.

Pinag-usap ang dalawa, nagkaayos na din.

Sa insidente kay Gallent, sinabi ni Abueva kay Marcial na nag-apologize na siya noong Linggo ng gabi rin. Tinanggap naman daw ng coach.

“Abueva apologized to the PBA and to Tautuaa and his wife,” parating ni Marcial. “Nagkausap at nagkaayos na sila.”

Ayon kay Abueva, tinalakan daw siya ng asawa ni Mo na si Aida nang mag-abot sila.

Sinabi naman ni Aida na nginisian siya ni Calvin.

(Vladi Eduarte)