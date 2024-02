Binatilyo timbog sa P3M shabu

Laglag ang isang binatilyo matapos namakuhanan ito ng mahigit sa P2.8 milyonhalaga ng pinaniniwalaang shabu saisinagawang buy-bust operation kamakalawanang gabi sa Sto. Domingo, Albay.

Hindi na nakapalag ang suspek na isang 17-anyos na residente ng Barangay Oro Site, Legazpi City ng dakpin ng pulisya at makuhanan ng tinatayang 415 gramo ng pinaniniwalaang shabu na may halagangP2,822,000.

Sa ulat na ipinadala ni Police Lt. Col. Ma. Luisa Calubaquib, tagapagsalita ng Bicol PNP, isang buy-bust operation ang isinagawang pinagsanib na puwersa ng Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) 5, Regional Drug Enforcement Unit (RDEU) 5 at Sto. Domingo Municipal Police Station (MPS) laban sasuspek, dakong alas-11:50 nang gabi saPurok 2, Barangay Lidong, Sto. Domingo, Albay.

Isang police poseur buyer umano ang nakuhang makipagtransaksiyon sa suspek at makakuha ng malaking bulto ng shabu at ng magkapalitan na ng buy-bust money at ilegalna droga ay saka inihudyat ang pagdakip sasuspek.

Bukod sa ilegal na droga ay isang patalimat cellphone na gamit sa pakikipagtransaksiyon ang nasamsam sabinatilyo.

Sa ngayon ay patuloy na iniimbestigahan ang suspek upang malaman kung sino ang nag-uutos dito sa pagdadala ng ilegal na droga bago ito iturn-over sa Department of Social Welfare and Development (DSWD).

(Edwin Balasa)