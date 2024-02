Billy Crawford naiyak, nanginig sa ‘ASAP’

Ang daming natuwa na nakikita na naman si Billy Crawford sa mga palabas ng ABS-CBN.

Matapos nga siyang mapanood sa show nina Vhong Navarro, Vice Ganda, Anne Curtis, heto at sa ‘ASAP’ naman siya nakita, ha!

Nakasama ni Billy sa pasabog na comeback performance sina Darren Espanto, AC Bonifacio, na labis ngang kinatuwa ng mga nagbabalik din na live audience ng show.

“Di ko alam kung gusto ko umiyak, tumawa, o gusto ko manginig. But you know what, everything is all through Christ. It’s good to be back home,” sabi ni Billy.

“To everyone watching around the world, happy 29th anniversary. Another milestone, another blessing and another motivation para sa lahat ng kababayan natin,” dagdag pa niya.

Pinasalamatan din ni Billy ang Dreamscape Entertainment head na si Deo Endrinal.

“Thank you, Sir Deo. Because of Sir Deo kaya ako pumasok sa ‘ASAP’,” sey pa rin ni Billy.

Anyway, ang dami ring naaliw sa anak nina Billy at Coleen Garcia na si Amari. Aba, bonggang endorser na rin siya ngayon, ha!

Super cute nga ng bagets sa pictorial niya, ha! At ang bait-bait ng kamera sa kanya, na huling-huli ang kaguwapuhan niya, ha!

For sure, mas marami pang darating na endorsement kay Amari.

(Dondon Sermino)