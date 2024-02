Mismong kababayan ni dating Pangulong Rodrigo “Digong” Duterte sa Davao ay hindi pabor na humiwalay sa Pilipinas ang Mindanao.

Ayon kay Senador Ronald “Bato” dela Rosa, dating PNP chief ng Duterte administration, hindi makabubuti sa mga Pilipino ang pagkalas ng Mindanao sa Pilipinas.

“Sa ngayon, ayoko muna dahil ayokong kumuha ng visa kung pupunta, bibisita ako sa mga apo ko dito sa Batangas. From Davao lilipad ako dito, kukuha pa ako ng visa dahil ibang bansa na pala itong Luzon at Visayas,” wika ni Dela Rosa sa press conference sa Senado.

“Sino bang gustong maghiwa-hiwalay ang bansa?” tanong pa niya.

Ang sesesyon ng Mindanao na tinatawag din na “One Mindanao” ay itinulak ni Duterte nang magtalumpati sa prayer rally sa Davao City noong nakaraang linggo. Kabilang sa orihinal na nagsusulong nito ay si Davao del Norte Rep. Pantaleon Alvarez.

“‘Yong mga proponent ng One Mindanao, ‘yong dismemberment ng Mindanao don’t push us, huwag n’yo kaming pilitin na maghiwalay,” giit ni Dela Rosa sa mga proponent.

Hindi naman naalerto si Pa¬ngulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa mga nagsusulong ng paghiwalay ng Mindanao sa Pilipinas.

Sabi ni Department of the Interior and Local Government (DILG) Secretary Benhur Abalos Jr., hindi man lang ito pinag-usapan sa sectoral meet-ing sa Malacañang nitong Martes.

“Hindi namin pinag-usapan about Mindanao, about secession. Wala kaming pinag-usapan,” wika ni Abalos sa mga reporter. “Wala. Parang hindi na lang pinatulan. Let’s put it that way.”

“Sa tingin ko sa lahat ng mga nakakita’t nakikinig, bilang Pilipino lumaki tayo with Luzon, Visayas, Mindanao. I don’t think may maano diyan eh, masu-suade. Ito’y pagmamahal na lang sa bayan ito,” dagdag pa ng DILG chief.

(Prince Golez/Aileen Taliping/Dindo Matining)