Bambanti Festival, alay sa mga Isabeleños

Makulay at world-class pa rin sa datingan ang BambantiFestival na ginanap sa City of Ilagan, ang kapital ng lalawigan ng Isabela noong Enero 22 – 27.

Ito rin ang tinanghal na ‘Corn Capital of the Philippines’.

Bukod samais, sila rin ang leading producer ng bigas at ibangagricultural crops sa probinsya.

Dahil pagsasaka ang pangunahing ikinabubuhay ng Isabela, ang Bambanti Festival ay alay nila sa kanilangmga magsasaka taun-taon. Kinuha ang pangalan ng pagdiriwang mula sa salitang Ilocano na ‘bambanti,’ nanangangahulugang ‘scarecrow.’ Ito ay sumisimbolo sakasipagan at dedikasyon ng mga magsasaka sa lupangkanilang pinagyayaman.

Sinimulan ang Bambanti Festival bilang independent festival noong 2013. Ito ay nagpapakita ng mayamangpamana ng kultura at kasaganaan ng agrikultura ng rehiyon. Nilalayon din nito na tuklasin ng mga turista ang makulay na turismo at progresibong ekonomiya ng Isabeleños.

Matagumpay na naisulong ang katatapos na kapistahansa pangunguna nina Governor Rodito Albano, Vice Gov. Faustino ‘Bojie’ G. Dy, III, dedikasyon ng overall festival director na si Nilo Agustin, at iba pang sektor salalawigan.

Sa ilalim ng temang ‘Ettam ngana Ta Isabela,’ salitangYbanag na ang ibig sabihin ay “Tara na sa Isabela,” pormal na binuksan ang kapistahan sa Bambanti Village sa Capitol Grounds ng Ilagan noong Enero 22.

Isang malaking karangalan na muling maimbitahan ang Abante sa okasyon na maihahalintulad na sa malalaki at magarbong mga festival sa bansa na dinarayo ng maraming turista kada taon.

Ilan sa highlights ng kapistahan ay ang Agri-ecotourism Exhibit and Sale, Giant Bambanti Showcase, Street Dance and Dance Showdown Competitions, Search for Queen Isabela 2024, Festival King and Queen, Makan ken Mainum, Music Festival, Grand Concert, Fun-run, Fun-bike, Rave party, at Grand Fireworks Display.

Street Dance Parade and Dance Showdown Competitions

Ang Street Dance Parade at Dance Showdown ay ilan sapinakaaabangang aktibidad sa Bambanti Festival.

Sa Street Dance Parade, 16 bayan ng Isabela ang lumahok kung saan kinabibilangaan ito ng 1,600 dancers na humahataw nang husto bago pa man pumasok saIsabela Sports Complex. Walang patid na hiyawan ang nasaksihan bilang suporta ng libu-libong manonood nasuper hyper at energetic din nang magsimula na ang kompetisyon.

Giant Bambanti Showcase at Agri-Ecotourism Booth

Ang mga higanteng bambanti at booths na nasaBambanti Village ay nilahukan ng 32 bayan at 2 lungsodng Isabela. Ang bawat bambanti ay gawa mula sa natural, organic, at biodegradable materials na tunay na kahanga-hanga. Pabonggahan ng design at tema na akma sataglay na yaman ng probinsya lalo na sa larangan ng agrikultura.

Gayundin ang mga booth na narito ay natatangi dahilnatunghayan ng publiko ang iba’t ibang produkto ng mgabayang kalahok. Isa na ako sa naging suki ng kanilangmga paninda na talagang dinudumog ng maraming tao. Paborito ko ang Big Brothers Corniks na gawa saCauayan City, Isabela at ang

Ang daming mabibili sa murang halaga kaya naman tuwang-tuwa ang mga tao sa pagpasok sa mga mgabooths dahil maraming unique na produkto na dito molang makikita sa Isabela.

Pangatlong beses na akong nakadalo sa BambantiFestival at talaga namang

nahigitan muli ang expectations ko sa mga hinandangpalabas na pabuloso dahil tunay itong pinag-isipan,pinagpaguran at ginastusan para mapasaya at tunay napasalamatan ang mga Isabeños sa kasagaan ng kanilangbayan.

Nakakabilib ang Isabela. Isang malayong probinsya perodaig pa ang isang siyudad sa galing ng pamamalakadkaya naman masaya ang mga tao at kuntento sa serbisyo-publiko. Makikita ito at mararamdaman mo mismo samga mamamayan na magiliw, kalmado at super happy sakanilang simpleng pamumuhay.