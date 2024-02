Ara Mina, Cristine Reyes pasabog kaseksihan

Napa-wow ang netizens sa picture na pinost ni Ara Mina sa kanyang social media accounts!

Binati kasi ni Ara ng happy birthday ang sister niyang si Cristine Reyes noong February 5.

Nasa Siargao Island sila para sa selebrasyon ni Cristine ng 35th birthday.

Eh kahit nasa harap ng boodle fight table ay ang sexy ng magkapatid. Pareho silang naka-two-piece, pero may tapis nga lang sa ibaba si Ara.

Umaapaw nga sa kaseksihan ang picture nina Ara, Cristine.

Sey ni Ara sa caption ng picture nila ni Cristine, “Cheers to a remarkable sister turning 35. Happy birthday, Aa! Ate and your Kuya Dave are always by your side. We love you!”

Sinamahan pa ni Ara ng 3 red heart emojis ang post na iyon.

Sa mga malalapit kina Ara, Cristine ay hindi naman lihim na ilang beses na rin silang nagkasamahan ng loob, pero palagi namang naaayos ang mga problema nilang magkapatid.

Sobrang mahal na mahal ni Ara si Cristine.

Sa ‘Anything Goes’ show rin namin sa Abante TeleTabloid ay nasabi rin ni Ara na pabor siya sa relasyon ni Cristine kay Marco Gumabao.

Siyempre, kasama rin si Marco sa birthday celebration ni Cristine sa Siargao Island.

Bongga!

(Jun Lalin)