Anthony Davis kumamada ng tripol dobol vs Hornets

KINUMPLETO ni Anthony Davis ang pangatlong career triple-double para ihatid ang Los Angeles Lakers sa 124-118 panalo kontra dinayong Charlotte Hornets Lunes ng gabi.

Tumapos si Davis ng 26 points, 15 rebounds, 11 assists.

Namuno sa Lakers (27-25) ang 28 points ni D’Angelo Russell, bumakas ng 26 si LeBron James.

Angat sa No. 9 sa West ang Los Angeles, namigay ng 36 assists – 11 din dito kay Austin Reaves.

“When we put our minds to it, we can beat any team in this league,” pagmamalaki ni Davis na 12 of 16 sa field, may 3 blocks pa. “When we buckle down defensively and play the right way we are a tough team to beat.”

Pasabog ng career-high 41 points si Miles Bridges, inayudahan ng 33 ni rookie Brandon Miller pero naubusan ang Hornets.

Nagpundar ng 74-58 lead ang Lakers sa opening half sa likod ng 22 markers ni Russell at 17 ni James.

Sa pangunguna ng 16 points ni No. 2 pick Miller sa fourth quarter, nailapit ng Charlotte sa apat 2 minutes pa sa laro.

Inabot ni Davis ang step-back 3-point attempt ni Bridges, nagsalpak ng dalawang free throws si Reaves para ibalik ang lead sa anim.

(Vladi Eduarte)