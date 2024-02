Annabelle Rama ‘di papatulan pagsasabong kay Marian Rivera

Kaloka talaga ang mga mapaggawa ng fake news! Pati sina Annabelle Rama at Marian Rivera gustong pagsabungin.

Mabuti na nga lang at mabilis nilinaw ni Marian na hindi totoong sinabi niya na, “Kaway-kaway sa mga swerte sa biyenan! Hindi man sweet sa social media, pero mabait, concern sa’yo at sa mga bata, ‘di sinusulsulan ang mga anak nilang lalake, at mahal ka rin na parang totoong anak niya.”

Siyempre agad ngang nilinaw iyon ni Marian. Na hindi nga naman siya sumasawsaw aa isyu ng ibang mga taga-showbiz.

Ang ibang nakakita nga sa quote na iyon ay nagsabing gustong pag-awayin ng mga marites si Marian at Tita Annabelle.

Na kasi nga may isyu sa nanay ni Richard Gutierrez at sa daughter-in-law ni Tita Annabelle na si Sarah Lahbati.

At nang makausap nga namin si Bisaya, tinanong din namin siya tungkol sa bagay na iyon.

Malinaw naman ang dialogue ng Gutierrez matriarch na hindi siya naniniwalang makikisawsaw ang misis ni Dingdong Dantes sa anumang isyung meron siya sa kahit na sinong tao.

“Bakit naman ako pariringgan ni Marian? Hindi ako naniniwala riyan. Gawa-gawa lang ng mga taong gustong kami ni Marian ang pag-awayin.

“Hindi ko kailangang mag-react, ‘noh?! Saka may explanation na si Marian na fake news ‘yan, bakit pa ako magre-react?

“Hindi kami close ni Marian, so bakit naman siya makikialam sa akin? Bakit naman niya ako pariringgan?

“Fake news nga ‘yan!” tsika na lang ni Tita Annabelle.

Wala raw uurungang away si Tita Annabelle, pero wala raw siyang panahon sa gawa-gawang away.

Hindi raw siya ‘yung tipong basta-basta papatol sa isyu.

Ikatutuwa lang daw ng mga taong gumagawa ng fake news kung basta na lang siya magre-react at mang-aaway, ha!

‘Yun na!