Angelo Abundo Young kakasa sa Bangkok Chess Club Open

PUSPUSAN na ang paghahanda ni Filipino International Master Angelo Abundo Young dahil nakatakda itong tumulak ng piyesa sa 21st Bangkok Chess Club Open 2024 na susulong sa Abril 13 hanggang 21 na lalaruin sa conference center ng Sheraton Hua Hin Resort & Spa sa Phetchaburi, Thailand.

Dalawang divison ang ikakasa ng organizers ng tournament – Open at Challenger – kung saan ay sasalihan ito ng mga tigasing woodpushers.

“Sana makakuha tayo ng magandang resulta,” sabi ng 60-year-old player na si Young.

Noong 2019 ay lumanding si Young sa pang-walo sa World Senior Chess Championship sa Bucharest, Romania, ang nagkampeon ay si Grandmaster Vadim Shishkin ng Ukraine sa kategoryang 50 and above.

Susulong din ng piyesa si 8-time Illinois, USA champion Young sa 2024 World Senior Chess Championship sa Bucharest, Romania sa huling bahagi ng taong ito.

Nakaraang buwan lamang ay pinagwagian ni Young ang JHC Chess Club Rapid Open Chess Tournament sa Tarlac City at ang IIEE IECEP PTC World Engineering Blitz Open Chess Tournament na nilaro naman sa Institute of Integrated Electrical Engineers of the Philippines headquarters sa Monte de Piedad Street sa Cubao.

(Elech Dawa)