Amparo Acuna, Franchette Quiroz kakatok sa 2024 Paris Olympics

KAPWA optimistiko ang mga national shooter na sina Franchette Quiroz at Amparo Acuna kasama ang ibang mga kasamahan na magagawa nilang makapagkuwalipika alinman sa pinaglalabanan na mga takdang slots gayundin sa huling Paris Olympics qualifying event sa Baku, Azerbaijan.

Ito ang inihayag nina Quiroz at Acuna habang kasama na dumalo ang Philippine National Shooting Association (PNSA) secretary-general na si Iryne Garcia sa unang sesyon ngayong taon ng Philippine Sportswriters Association na ginaganap kada Martes sa Philippine Sports Commission (PSC) conference hall.

“A lot has been going on in our association,” sabi ni Garcia, na dati ring national shooter. “No.1 this year, is vying for Olympic slot and with the blessings of our president Congressman Michael Dy, is that we are going to host the SEA Shooting Championships,” sabi nito.

Katatapos lamang na makipagpulong ni Garcia sa ahensiya ng gobyerno para sa pinakamalaking aktibidad ngayong taon ng PNSA kung saan ioorganisa nito ang anim na events sa rifle, pistol, shotgun (trap and skeet) sporting clay, practical shooting at ang bench press.

Nakatuon din ang aktibidad para sa mga miyembro ng pambansang koponan na nakatakdang sumabak naman sa mga Olympic qualifying events partikular sina Quiroz at Acuna na sasabak sa panghuling qualifying events para makatuntong sa Paris Olympics.

Si Quiroz, na katatapos lamang sumali sa Asian Shooting Championships na ginanap sa Jakarta, Indonesia ay nasa ikawalong pwesto sa rankings para sa pistol. Huli ito tumapos sa eliminasyon sa ikaanim at pangwalo naman sa kampeonato.

Si Acuna, na sumasabak sa rifle, ay nakatuntong naman sa top 50 ng kanyang event at kinakailangan na makatipon pa ng puntos upang mapalakas ang tsansa nitong makaagaw ng silya sa pamamagitan ng wildcard o mismong sa ranking sakaling ang mga nasa unahan ay sigurado na sa kanilang mga silya.

“Very tricky po kasi ang ranking kasi need mo na mataas ang Olympics, ISSF at Asian rankings,” sabi ni Quiroz.

(Lito Oredo)