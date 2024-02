40 bumulusok sa hanging bridge

Narekober ng mga awtoridad ang nawawalang labi ng isang lalaking natangay ng baha matapos na bumagsak ang hanging bridge sailog na kinaroroonan nito at ng humigit kumulang sa 40 pang katao sa Sityo Taguango, Barangay Sua-on, Kapalong, Davao del Norte.

Nitong Sabado, nahanap ng mga miyembro ng search and rescue team ng Kapalong MDRRMO, Philippine Coast Guard at iba pang mgaemergency responder ang labi ng biktimangsi Castillo Adot, 58-anyos, at residente ng nasabing lugar.

Natagpuan ang bangkay nito noong Sabado saPurok-4 Quarry, Barangay Florida na nasa 4 na kilometro ang layo mula sapinagbagsakan ng hanging bridge noong nakaraang Huwebes.

Ayon sa report ng Kapalong MDRRMO, mayroong25 matanda at 13 bata ang nasa ibabaw ng hanging bridge nang bumagsak ito matapos naito ay maabot ng malakas na agos ng tubigbaha, dulot pa rin ng mga nagdaang sama ng panahon na sumalanta sa Davao region.

Nailigtas ng mga kalalakihan ang mga mgabata na tinangay ng malakas na tubig, habang ang iba ay nagawang makahawak salubid at gumapang patungo sa tabing ilog.

Ilan din ang nasugatan sa insidente at dalawa sa mga nasaktan ay kinilalang sina Analy Adot at Analyn Tinoy.

(Ronilo Dagos)