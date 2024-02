1,500 pulis-Maynila ikakalat sa Chinese New Year

Humigit kumulang sa 1,500 miyembro ng Manila Police District (MPD), ang ikakalat sa paligid ng Chinatown sa selebrasyon ng Chinese New Year at ika-430 anibersaryo ng Manila Chinatown mula Pebrero 8 hanggang Pebrero 10, 2024.

Ayon kay P/Major. Philipp Ines, hepe ng MPD-Public Information Office, ang mgapulis ay ilalagay sa mga matataong lugar sa Chinatown area para magbigay ng seguridad sa publiko na magpupunta sa lugar.

Nalaman na naglagay na ng mga tarpaulin ng paalala ang MPD-Police Station 11 para sapubliko na dadayo sa lugar para makiisa saika-430 anibersaryo ng Manila Chinatown at Chinese New Year.

Pinayuhan ng MPD ang publiko na magingmapagmatyag sa paligid at huwag magingkampante lalo na sa matataong lugar.

Gayundin, kung maaari ay iwasan na magsuotng mamahaling mga alahas at kagamitan namagiging kaakit-akit sa mata ng mgamasasamang loob.

Ilagay rin ang mga pera, alahas at mgagadgets sa loob ng bag at panatilihin ang bag na nasa harapan.

Nabatid na highlight ng okasyon ang 12 minutong fireworks display na gagawin samay Jones Bridge, hatinggabi ng Pebrero 9 at ang grand parade sa Pebrero 10 na may 20 floats mula sa iba’t ibang Chinese organization na may kasamang mga celebrity.

(Juliet de Loza-Cudia)