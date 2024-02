Si Benjie Paras co-host: Anna Magkawas iniwan na ang AllTV

Ang bongga ni Anna Magkawas dahil may panibagong season at network ang kanyang TV show na ‘Negosyo Goals’.

Lodi kasi pagdating sa pagnenegosyo si Anna kaya naman hindi nakakapagtaka na marami ang tumutok sa first two seasons ng ‘Negosyo Goals’ sa AllTV na ang aim ay tulungan ang mga entrepreneur na mas palakasin pa ang kanilang negosyo at magbigay din ng inspirasyon sa mga aspiring businessman na mag-negosyo.

Pero hindi lang mga simpleng tao ang umiidolo kay Anna pagdating sa business dahil pati na rin ang mga celebrity ay hanga sa kanya, ha!

Sa naganap nga na media conference para sa ‘Negosyo Goals’ (Season 3) ay naikuwento niya na may celebrities na lumapit sa kanya pagdating sa negosyo.

“May mga nagri-reach out po na they want to start also of having their own product kasi nabalitaan din po nila na magkakaroon na rin po tayo ng our own manufacturing plant for food and cosmetic,” kuwento niya.

Dagdag niya pa, “Ayun nakakatuwa kasi kino-consider nila ako na… Sabi ko, sige magpapadala ako ng samples. Baka sakali mapusuan nila ‘yung gawa namin.”

Hindi naman niya masabi kung sino ang celebrities na lumapit sa kanya, pero may celebrity siyang makakasama sa bagong season ng kanyang TV show.

Simula nga sa February 11, tuwing Linggo, 6:30am ay makakasama na niya si Benjie Paras bilang host sa third season ng ‘Negosyo Goals’ sa bago nitong network, ang GTV.

Yes, iniwan na nga ni Ann ang AllTV at lumipat na siya sa GTV, ha!

Bonggels! (Byx Almacen)