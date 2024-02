Nagpahayag ng pagkabahala si Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa mga pag-atake umano ng mga Chinese hacker sa mga website ng mga ahensiya ng gobyerno.

Ayon kay Romualdez ang mga insidente ay paalala-ala na kailangang palakasin ang mga polisiya at protocol sa cybersecurity upang hindi magtagumpay ang mga hacker.

“The House of Representatives stands ready to support any legislative action necessary to enhance our cybersecurity and protect our nation from such digital threats. We take this matter with utmost seriousness and urgency,” sabi ni Romualdez.

Nanawagan din si Romualdez sa Department of Information and Communications Technology (DICT) kasama ang iba pang ahensiya na mag-sagawa ng public brie¬fing sa Kamara de Representantes.

“I express deep concern regarding the recent cybersecurity breaches in government agencies, as reported by the DICT. The revelation that hackers, suspected to be operating from China, have infiltrated the email systems and internal websites of various government agencies, is a matter of national security and public interest,” sabi ni Romualdez.

“The fact that these breaches have targeted critical domains such as cabsec.gov.ph, coastguard.gov.ph, cpbrd.congress.gov.ph, dict.gov.ph, doj.gov.ph, and ncws.gov.ph, in addition to the private domain of President Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. signifies a dire need for an immediate and comprehensive response,” dagdag pa nito. (Billy Begas)