Ricardo De Guzman sasabaksa Dasma Invitational Chess

NAKATAKDANG tumulak ng piyesa sina International Master Ricardo De Guzman at Chito Garma sa Invitational Chess Tournament na ilalarga sa Pebrero 17 (Sabado) sa Metro Gate Club House sa Metro Gate Subdivision sa Dasmariñas City, Cavite.

Inaasahang dadagsain ng mga tigasing woodpusher sa Pilipinas ang nasabing event na inisponsoran nina IM Petronio Roca at Elvira Roca dahil P10,000 ang nakatayang premyo sa magkakampeon.

Si De Guzman ay Chess Olympiad veteran na nakapaglaro para sa Pilipinas noong 1992 na ginanap dito sa Pilipinas.

Nagpakitang-gilas naman si Garma nakaraang taon nang manalo sa 50 plus category ng 2023 Asian Seniors Chess Championships na ginanap sa Knights Templar Hotel sa Tagaytay City noong Oktubre 22.

Kaya naman kakatawanin ni Garma ang bansa sa 2024 World Seniors Chess Championships sa huling bahagi ng taong ito sa Bucharest, Romania.

Naimbitahan ding sumulong ng piyesa sina IM Angelo Young at Domingo Ramos, FM Carlos Edgardo Garma at Adrian Ros Pacis at NM Edmundo Gatus, Romeo Alcodia, Carlo Lorena, Homer Cunanan at Oscar Joseph Cantela.

Mag-uuwi ng P5,500 ang second placer, P4,500 sa third habang P4,000 at P3,000 ang fourth at fifth, ayon sa pagkakasunod.

Mamamahala bilang tournament director si NM Marlon Bernardino. (Elech Dawa)