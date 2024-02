Premature Birth

Kung magdalangtao ang isang babae, inaasahan natin na sa loob ng siyam na buwan o eksaktong 37 na linggo ay manganganak na ito.

Umaabot din hanggang 42 na linggo pa nga. Kadalasan din ay normal o vaginal ang panganganak nito. Sa panahon na ito, nakakasiguro na nakapag develop ng mabuti si baby at kapag nailabas na sa sinapupunan ay malakas at mas malakas ang resistensya laban sa anumang impeksyon. Unit may pagkakataon na kung minsan natatapos ang 37 na longboat naipapanganak na si baby. Sa katunayan ay isa sa sampung buntis ay manganganak ng wala pa sa panahon. Premature o preterm ang kanilang delivery.

Ilan ang dahilan kaya nagiging premature ang panganganak. Andyan ang problema sa matres at kwento nito o cervix, pati na sa inuman o placenta nito. Ang impeksyon ay isa din dahilan, sa mga bahagi nito pati na ang amniotic fluid na nandito. Isama pa ang kundisyon ng ina, kung ito ay may diabetes o pagtaas ng BP. At higit sa lahat ay kung maaksidente o matamaan ng husto ang katawan ng ina. Pati na din ang madaming beses ng panganganak. Sa pagkakataon na hindi umabot sa tamang 37 na linggo, mas madaming kumplikasyon ang mangyayari, Pati na din ang pagkabuhay ni baby. Ang survival rate nila ay bumababa mas maaga maipanganak. Sa anim na buwan o 24 weeks, may 60%-70% ang pag-asang mabuhay. Kung madadagdagan lang ang panahon sa sinapuounan, mas tumataas ito, kahit na 2 o 3 na linggo lamang at mas maganda ang ikalalabasan.

Hindi basta basta maiiwasan ang preterm birth ng unit mapapababa ang posibilidad nito. Magpatingin ng maaga at regular sa Obstetrician o OB. Sa panahon magisa at malaman na buntis pala puntahan na sila. Ito ay Ang prenatal care. Alagaan ang sarili para hindi maging diabetic at hypertensive, kung mayroon na ay makontrol sana ng maaga. Isama pa ang depression, nakakadagdag din ito sa problema. Huwag manigarulyi, uminom ng alak, at gumamit ng masama at ilegal na droga. Kumain ng wasto, lalo na ang healthy na pagkain. Ang timbang ay binigay dahil kay baby, pero huwag masyado at hindi Pwede na katiting lang, dapat sapat. Pansalins malinis ang katawan, maghugas palagi ng kamay para hindi magkaimpeksyon. Hi got sa lahat, bawasan ang stress.

Isa sa napakagandang panahon sa buhay ay magkaroon ang baby. Resulta din ng pagmamahala ng magasawa. Siguro natin na maayos ang pagdalantao at pagpanganak. Humingi ng payo sa lalong madaling panahon.

Hanggang sa susunod na Martes ! Stay healthy! Stay safe!Remain vigilant!

