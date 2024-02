Ang tinutukoy na polusyon ng inyong Kuya Pulong ay ang kasalukuyang dumi sa pulitika na kung saan idinadawit ang aming pamilya sa kung anu-anong alegasyong walang basehan at katotohanan.

Nagsimula ang mga maling paratang laban sa inyong Kuya Pulong nang ako ay magbigay ng pahayag laban sa people’s initiative o P.I. na talaga namang lubhang kaduda-duda ang layunin dahil may kapalit na “ayuda” ang pagpirma rito.

Mabuti na lamang at pinatigil na ng Comelec ang pagkalap ng mga pirma patungkol sa huwad na P.I. na itinutulak nang palihim ng ilang pulitiko para mapanatili sila sa kapangyarihan sa mapanlinlang na paraan.

Dahil ang inyong Kuya Pulong ay walang takot na nagsalita laban sa P.I., may ilang pulitikong nagalit at gumanti laban sa atin. Lumutang muli ang mga luma at imbentong alegasyon na idinadawit ang pangalan ng inyong Kuya Pulong sa drug smuggling.

May biglang lumabas na isang testigo na idinadawit ako at maging ang aking kapatid na si Vice President at Education Secretary Inday Sara Duterte sa ilegal na droga.

Ang testigong ito na isang dating pulis ay matagal nang isang discredited witness. Hindi na kapani-paniwala ang mga sinasabi dahil papalit-palit ang testimonya.

Maging ang pinagpipitaganang dating senador at PNP chief na si Ping Lacson na ang nagsabi na ang dating pulis na si Arturo Lascañas ay pabago-bago ang testimonya nang humarap noon sa kanila sa Senado.

Gaya pa rin ng sinabi ni Sen. Lacson, ang mga paratang ng self-confessed killer na ito ay hindi tatayo sa anumang korte kung walang matibay na ebidensya o pagpapatunay ng isa pang testigo.

Sa madaling salita, puro imbento lang.

Kung may katotohanan ang mga paratang laban sa inyong Kuya Pulong, sana ay matagal na akong wala sa public service. Malinaw naman na hanggang ngayon ay buo ang tiwala, kumpiyansa at suporta ng mga Dabawenyo sa inyong Kuya Pulong.

Tila nagpa-panic na ang mga kalaban natin kaya naman hindi na ako magtataka kung isang araw ay may magpetisyon para ang inyong Kuya Pulong ay matanggal bilang kinatawan ng Unang Distrito ng Davao City.

Nakapagsilbi ako bilang congressman ng Davao City sa ilalim ng tatlong Speaker na sina Pantaleon Alvarez, Alan Peter Cayetano, at Lord Allan Velasco. Ngayon lang ako nakakita ng mga miyembro ng Kamara de Representante na takot sa kasalukuyang Speaker dahil baka sila ay tanggalin sa Kongreso tulad ng nangyari kay dating Cong. Arnolfo Teves.

Ang inyong Kuya Pulong po ay hindi takot. Gawin na nila ang gusto nilang gawin laban sa akin. Hindi ako matitinag. Hindi ako aalis at mangingibang bansa para magtago.

Uulitin ko ang mga sinabi ko sa harap ng libu-libong Dabawenyo sa “Unity for One Nation, One Prayer” rally na ginanap kamakailan sa Davao City: “Diri ko natawo, diri ko mamatay.” Dito ako pinanganak, dito na ako mamatay.

Tapat at buong tapang kong masasabi ito dahil wala akong tinatago at tiwala akong mangingibabaw ang katotohanan sa gitna ng maruming pamumulitika na nanaig ngayon sa ating mahal na bayang Pilipinas.