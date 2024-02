Pikon-talo! Calvin Abueva naghamon ng suntukan sa dugout

BAGO natapos ang 36th birthday ni Calvin Abueva nitong Linggo, February 4, nasangkot pa ang The Beast sa magkahiwalay na insidente sa MOA Arena.

Bago natapos ang 109-85 loss ng Magnolia sa San Miguel sa Game 2 ng PBA Commissioner’s Cup Finals, nagkasagutan na sina Abueva at Beermen coach Jorge Gallent.

Kulang 10 minutes pa sa laro at baon na ang Hotshots 83-60, palabas si Abueva nang mukhang may sinabi pagdaan kay Gallent sa SMB bench. Nagsagutan, parehong binigyan ng technical.

“Na bulag daw ako,” ani Gallent nang tanungin, bago dinugtong na nakatawa: “It’s okay, that’s fine. I’m blind anyway.”

Naaksidente sa motor si Gallent kaya naapektuhan ang mata.

Pagkatapos ng laro, paglabas ni Calvin ng dugout ay ang asawa naman ni Beermen center Mo Tautuaa na si Aida ang nakasigawan niya.

“Ewan ko sa kanya, dumaan siya dito, hinihintay ko ‘yung anak ko, then ‘what the f*** are you smiling’,” paliwanag ni Abueva. “Nag-smile ba ako sa’yo? Sino ka para i-smile ko ‘yan. Sino ‘yun?”

Napaglayo ang dalawa, lumabas na rin si Tautuaa para puntahan ang asawa.

Maya-maya, bumalik si Calvin kasama ang asawang si Sam.

“Tayong mga wife, hindi natin p’wedeng bastusin ‘yung asawa ng players, ‘di ba?” ani Sam. “Sa game lang, pero ‘pag dumaan ‘yung players, you have to respect pa rin.”

Hinamon ni Calvin ng suntukan si Tautuaa.

“Hey, Mo! Anuhin mo ‘yung asawa mo ha. Gusto mo sapakan tayo, Mo?”

Sa X (dating Twitter), nagpaliwanag si Aida.

“I had to walk past him to go to the restroom. He smirked at me, nodded his head up and down and said, ‘yeaaa’ laughing,” aniya. “I said ‘wtf is wrong with you’ and kept walking. He walked after me and literally got in my face.”

Lubog sa best-of-seven series ang Magnolia 0-2.