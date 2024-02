Para ‘wag mapurnada: Sharon, Gabby concert pinag-uusapan pa ng mga abogado

Heto na ang sagot sa mga Sharon-Gabby fans na araw-araw nangungulit kung kailan nga ba ang announcement para sa dates ng ‘P.S. I Love You: The Next Chapter’ concert nina Sharon Cuneta at Gabby Concepcion.

Ayaw nga kaming tantanan ng fans kaya naman panay rin ang kulit namin sa concert producer na si Nancy Yang.

“Tuloy pa ba?” pangungilit namin kay Nancy.

“Oo, tuloy na tuloy!” sey naman ng concert producer.

Tinanong naman namin kung totoo ‘yung nabalitaan namin na gusto raw muna ni Sharon na magkausap sila ni Gabby bago ang muli nilang pagsasama?

“‘Yan ang hindi totoo. Walang ganyan!” paglilinaw ni Nancy.

Totoo bang ang lawyer na ni Gabby ang kumakausap sa kanila para sa bagong kontrata?

“Yes, ‘yung lawyer ni Gabby ang Kausap ng lawyer ko. Mas gusto ko naman ‘yon, para mas malinaw.

“Tama ‘yung nabalitaan mo.

“Bagong negotiations ito. Iba sa dati. Iba naman kasi ‘yung contract sa naunang tatlo. Tapos na n. Bagong deal na ito, tama lang naman na panibagong pag-uusap na.

“Hindi lang naman kay Gabby. Kahit kay Sharon, bagong deal na. Iba na naman. Panibagong usapan na kasi ito.

“So waiting lang kami sa mapagkakasunduan.

“Kung okey na ang lahat, mga schedule naman ang aayusin and we will announce,” sabi ni Nancy.

Pangako rin ni Nancy sa amin, “Ikaw ang una kong sasabihan. Ikaw pa rin naman ang hahawak. Ikaw ang publicist namin!”

So hintay-hintay lang ang Sharon-Gabby fans. Huwag nainip. At lalong huwag maniwala sa mga maling tsikang naglalabasan, ha!

‘Yun na!