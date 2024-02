Ooperahan sa tuhod! Joel Embiid bomalabs mag-back-to-back MVP

MUKHANG scratch na ang pangalan ni Joel Embiid sa karera para sa 2023-24 NBA MVP award.

Ngayong linggo ay sasailalim sa operasyon ang Philadelphia 76ers center para ayusin ang injury (lateral meniscus) sa kaliwang tuhod.

Hindi binanggit ng Sixers kung gaano kahaba ang ipapahinga ng reigning MVP. Posibleng pagkatapos na ng surgery sila maglalabas ng timetable.

Base sa bagong rules ng liga, kailangan ng isang player na maglaro ng 65 games para maging eligible sa individual awards tulad ng sa MVP. Naka-14 na liban na si Embiid ngayong season dahil binabagabag din ng nananakit na tuhod.

Dahil tuhod ang ooperahan, malamang mahaba-haba ang pagkakagarahe.

Starter si Embiid ng East sa All-Star Game sa February 18 (Feb. 19 sa Manila), kuwestiyonable na rin kung makakalaro ang winner ng two straight NBA scoring titles.

Umalog ang tuhod ng 7-footer noong Martes sa 119-107 loss sa Golden State.

Bago ang surgery, league-leading pa rin ang 35.3 points per game ni Embiid, may sahog pang 11.3 rebounds at 5.7 assists per outing.

Samantala, bumalik si Bradley Beal sa Washington, iniskoran ng season-high 43 ang Wizards para ihatid ang Phoenix Suns sa 140-112 panalo nitong Linggo.

Bumakas ng tig-18 points sina Kevin Durant at Jusuf Nurkic, may 14 si Devin Booker sa Suns. May 13 rebounds, 8 assists pa si Nurkic.

Namigay ng 6 assists si Beal, naka-11 seasons sa Washington bago trinade sa Phoenix noong nakaraang offseason. (Vladi Eduarte)