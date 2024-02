Aligaga at maging sa trabaho ay may bitbit na alalahanin dahil sa mapapasong sangla. Hindi na kailangang maging balisa.

Sa Palawan Pawnshop, solve a problema sa isang kumpas ng kamay. At hindi na kailangang umalis ng bahay.

Sa paghahangad na maibigay ang haplos ng pang-unawa at pagmamahal, inilunsad ng Palawan Pawnshop, ang nangunguna at pinagkakatiwalaang pangalan sa industriya, ang makabagong paraan para mas mapadali ang paraan ng pamamahala ng mga customer sa kanilang mga nakasangla sa pamamagitan ng Online Pawn Renewal ng PalawanPay App na madali lamang ma-download sa mobile phone.

Ang makabagong serbisyo ay nag-aalok sa mga tagapagtangkilik na ma-i-renew ang kanilang mga nakasangla sa anumang oras at kahit saang lokasyon bunga ng kaginhawahan ng digital technology sa lahat ng 3,300 sangay ng Palawan Pawnshop sa buong bansa.

Sa pamamagitan lamang ng smartphone, maaari nang i-extend ng mga customer ang loan period ng kanilang mga nakasangla sa pamamagitan ng PalawanPay App. Ang app ay nagbibigay ng tuluy-tuloy at user-friendly na karanasan, na nagbibigay-daan sa mga user na tingnan ang mahahalagang detalye ng kanilang papel de ahensiya kabilang ang petsa ng pautang at mga araw na nakalipas na dapat bayaran sa PalawanPay Renewal Page.

Bukod sa kaginhawaan na inaalok nito, kakarampot na na halaga lamang ang sinisingil sa mga parukyano. Maaaring i-renew ang kanilang mga sangla kaakibat lamang ang mababang ₱20 transaction fee. Kampante na, nakatipid pa nang oras at pamasahe.

Bilang maasahang pakner, para sa mga nagnanais pa rin na makipag-ugnayan ng personal, ang pag-renew ng sangla ay nananatiling bukas sa alinman sa 3,300 sangay ng Palawan Pawnshop sa buong bansa. Tinitiyak ng Palawan na ang dalawahang pamamaraan — offline at online – ay opsyong paraan na pinakaangkop sa mga tagapagtangkilik.

Kilala ang Palawan Pawnshop sa pagbibigay nang mga pamamaraan para sa mas maayos at matiwasay na pakikipag=ugnayan at malaking tulong ang automated notification feature na pigilan ang mga customer na magkaroon ng karagdagang gastos sa pamamagitan ng pagpapaalala sa kanila ng kanilang mga takdang petsa at renewal. Ang feature na ito ay nagbibigay ng kapangyarihan sa mga customer na manatili sa kanilang mga transaksyon, gumawa ng mga napapanahong pagbabayad at pag-iwas sa mga hindi kinakailangang bayarin.

Bilang karagdagan kaginhawahan at kakayahang umangkop, ang Palawan Pawnshop ay namumukod-tangi sa aspeto ng pagpapataw ng interes at appraisal value. Tinitiyak ng Palawan na ang ‘tiered interest rate system’ ng kumpanya ay magbinbigay pakinabang sa mga customer. Sa mababang 1% na interest rate para sa mga pautang na 11 araw, 2% para sa 22 araw, at 3% para sa 33 araw, ang Palawan Pawnshop ay nagbibigay sa mga paropkyano ng isang cost-effective na solusyon.

Bukod dito, ang mga tapat na customer na may mga Suki card ay nagtatamasa ng mga eksklusibong benepisyo, kabilang ang mga diskwento sa interes na hanggang 5%. Ang kapaki-pakinabang na programang ito ay nagdaragdag ng higit napagpapahalaga ng Palawan Pawnshop sa mga prendang kagamitan ng sambayanan.

Para sa karagdagang kaalaman tungkol sa Online Pawn Renewal at ang PalawanPay App, maaari kang bumisita sa PalawanPay o Palawan Pawnshop Websites o magtungo sa alinmang sangay ng Palawan Pawnshop na malapit sa iyo.