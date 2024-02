Mikee Quintos, Paul Salas nagpasabog ng kaseksihan, kakisigan sa Batangas

Ramdam mong love na love si Paul Salas ng pamilya ni Mikee Quintos ha! Na kahit sa mga ganap para sa pamilya Quintos, kasama si Paul, ha!

Aliw rin na may matching outfit pa sina Paul at tatay ni Mikee na si Mr. Wardee Quintos.

Yes, ang bongga nga ng bonding ng mga Quintos sa The Vineyard sa Tanauan, Batangas, na bukod sa paglalaro, nag-picnic at nag-swimming rin sila, ha!

At siyempre, dahil swimming ang ganap, may pa-swimsuit si Mikee, habang naka-shorts lang si Paul, at topless.

Parang bagong kasal nga sina Paul at Mikee, lalo na ang moment na nasa swimming pool sila at nagsasalo sa mga fruits, desserts, at kung ano-ano pa. Ang happy nilang tingnan, ha! Pero siyempre, again, kasama ang pamilya ni Mikee.

At bongga nga na ang daming natakam sa kaseksihan ni Mikee, ha! Bagay na bagay sa makinis niyang skin ang kulay red na swimsuit.

Sabi nga ng mga netizen, ang hot din ni Mikee, na kaya pala ang init ng panahon, dahil naka-sexy outfit ang dalawa.

“Ang ganda ni Mikee kahit walang makeup.”

“Si Mikee mukhang ang bango-bango, ha! Ang lakas ng appeal.”

“Paganda nang paganda ang dilag, oh! Iba ang dala na positivity ng PaulKee.”

“Para silang sina Dingdong Dantes at Antoinette Taus, ha!”

“God ang tamis ng relasyon nila, ha!”

Well, wish ng mga faney na huwag matulad sina Mikee, Paul sa mga taga-showbiz na naghiwalay.

At sa nakikita naman ng mga fan ngayon, getting stronger and stronger naman ang dalawa. (Dondon Sermino)