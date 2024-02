Mga sugarol tataya uli sa Los Angeles Lakers

MATAPOS ang dalawang dikit na panalo ay muling bumalik ang tiwala ng mga NBA bettor sa Los Angeles Lakers.

Liyamado ang ‘purple and gold’ pagharap nila sa Charlotte Hornets kahit may tangan ang huli na home court advantage pagharap ng dalawa ngayong araw sa 2023-2024 NBA regular season game.

Super liyamado ang tropa ni four-time champion LeBron James na Lakers dahil may 1.20 na dibidendo ito laban sa 4.90 ng Hornets.

Kapit ng LA Lakers ang two-game winning streak, may karta silang 26-25 at nasa pangsiyam na silya sa Western Conference.

Maliban kay James, huhugot din ng pwersa ang Lakers kina Anthony Davis, Austin Reaves at D’Angelo Russell.

Para dumikit ang odds, kailangan may plus 10.5 ang Charlotte at magiging 1.93 na sila kontra sa 1.92 ng Lakers na minus 10.5.

Nasa 13th place ang Hornets sa Eastern Conference tangan ang 10-38 record.

Samantala, outstanding favorite din ang New Orleans Pelicans kontra dadayong Toronto Raptors.

May dibidendong 1.16 ang Pelicans habang 5.60 sa Raptors. (Elech Dawa)