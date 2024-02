Martin Nievera busy sa work kahit birthday

Ang bongga talaga ni Martin Nievera na nag-celebrate ng 62nd birthday ngayong Monday (February 5).

Kung ang ibang mga celebrity ay mas gustong i-enjoy ang kanilang birthday at huwag mag-work, iba naman ang Concert King.

Maaga pa nga lang ay nasa ABS-CBN na si Martin para sa taping ng ‘ASAP Natin ‘To’.

“Taping muna siya ng ‘ASAP’ and tonight may corporate show rin si Mart,” tsika sa amin ni Joy Alonzo, na namamahala sa career ng Concert King.

Actually maraming beses na rin na kahit birthday niya ay sabak pa rin sa trabaho si Martin.

Isa nga nga si Martin sa mga celebrity na naniniwala na suwerte na may work ka sa mismong birthday mo.

Umulan naman ng pagbati kay Martin sa iba’t ibang social media apps at sobrang touched siya sa mga nag-happy birthday sa kanya.

Ka-chat din namin ang ex-wife ni Martin, si Pops Fernandez, na kahit nauwi nga sa hiwalayan ang kanilang pagsasama ay good friends naman sila.

Tinanong namin ang Concert Queen para sa birthday message niya for Martin?

Siyempre, happiness and good health ang wish ni Pops for Martin.

Siyanga pala, masaya si Pops na special guest niya si Martin sa kanyang 40th anniversary concert sa The Theatre at Solaire on February 9 & 10.

Thankful si Pops na hanggang ngayon ay palaging nakasuporta sa kanya si Martin.

For sure, may pa-birthday surprise rin si Pops kay Martin sa kanyang concert, ha!

‘Yun na! (Jun Lalin)