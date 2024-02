LGBTQIA+ wanted sa Sparks Camp

Nagsimula na ang audition para sa ikalawang season ng Sparks Camp handog ng Black Sheep.

Sa post ng Black Sheep, mapapakinggan ang voice over ng isa sa past contestant nito na si Bong Gonzales na sumikat matapos ipalabas ang show. Napabilang nga siya sa iba’t ibang movies tulad ng ‘A Very Good Girl’.

Sa mga gustong mapasama sa naturang reality dating show, mag-send ng 1 minute video na ini-introduce ang sarili at magbigay ng limang interesting facts about sa sarili mo.

Ipasa nga ang video at i-fill out ang form na ito (https://t.co/pg1XCOYlK). Hanggang Pebrero 9 pa ang audition.

Umabot nga sa 416,000 reactions ang nasabing audition post. Marami ring netizens ang nagbahagi ng kani-kanilang intention sumali.

Matatandaan nga na naging top trending at pinag-usapan sa social media ang season 1 nito dahil nga ito ang unang LGBTQIA+ dating show ng bansa. Dalawang LGBTQIA+ couples nga ang nagkatuluyan sa unang season, sina Karl and Nick, at Alex at Justin!

Malay niyo, makahanap din kayo ng dyowa sa show na ito, ha! (Dondon Sermino)