Kean Baclaan ayaw pang umalis sa De La Salle si Kevin Quiambao

UMAASA si scoring guard Kean Baclaan na mapapahaba ni reigning season at Finals MVP Kevin Quiambao ang pananatili sa De La Salle University (DLSU) Green Archers habang sineserbisyo niya ang isang taong residency upang makapagsama sila sa 88th season ng University Athletic Association of the Philippines (UAAP) men’s basketball tournament sa susunod na taon.

Naging malaking kadahilanan sa paglipat ni Baclaan sa Green Archers ang kababata mula Muntinlupa City para magdesisyong lisanin ang National University (NU) Bulldogs at magbalik sa dating koponan noong high school bago ito lumipat ng University of Santo Tomas at NU.

Nagbago ang isip ng dating La Salle-Zobel guard matapos ang dalawang taon sa Jhocson-based squad na kanyang tinulungang makatuntong sa magkasunod na Final Four appearances, bago ito matalo sa Taft-squad sa semis noong nagdaang taon.

“Hoping na makapag-stay si KQ para makapagsama kami sa La Salle at makapaglaro kami nang sabay sa UAAP, lalo ngayon na sobrang ganda ng ipinapakita niya at na-scout siya ng mga pro teams at iba’t ibang bansa,” pahayag ni Baclaan sa lumabas na report. (Gerard Arce)