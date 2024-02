KD Estrada, Tony Labrusca nakisaya: BingoPlus nakiisa sa Dinagyang Festival

Nakiisa ang BingoPlus sa kagandahan at kasiyahan ng Dinagyang Festival sa Iloilo City ngayong taon.

Bilang isang co-presenter, tiniyak ng BingoPlus ang isang punong-puno ng saya at tunay na nakakaaliw na Dinagyang Festival.

Sa Miss Iloilo Coronation Night noong Enero 13 sa Western Visayas State University, si Alexie Mae Brooks ay ginawaran ng Miss Iloilo BingoPlus 2024, na nag-uwi ng cash prize na P50,000.

Dagdag pa rito, ang BingoPlus ay nagbigay ng P20,000 sa Tribu Sidlangan para sa pagkapanalo ng Best in Costume.

Nakatuon din ang BingoPlus sa paggawa ng festival na tunay na nakakaaliw at lumikha ng isang hindi malilimutang karanasan para sa lahat. Ang BingoPlus ay nakibahagi sa mga kumpetisyon sa festival mula Enero 27 hanggang 28 tulad ng Festive Parade Sponsors’ Mardi Gras, Kasadyahan sa Kabanwahan at Dinagyang Tribes Competition.

Ginawaran ang Tribu Silak ng Best in Choreography, na may cash prize na P20,000 para sa kompetisyon ng tribo.

Para magdagdag pa ng saya, nag-organisa ito ng dalawang araw na variety show sa kalye, na nagtatampok ng sayaw at mga kumpetisyon sa pag-awit at pagtatanghal mula sa mga lokal at mainstream na artista at influencer tulad nina Tony Labrusca, G22, KD Estrada, Neil Coleta, Jairius Aquino at marami pang iba.

Ang BingoPlus din ay namahagi ng kabuuang P180,000 na premyo para sa lahat ng aktibidad sa kalye, na ginawa ang mga aktibidad na mas masaya.

Ang bongga lamg dahil tinitiyak ng BingoPlus na ang mga pagtitipon ay patuloy na magdadala ng saya anumang oras at kahit saan. (Carl Santiago)