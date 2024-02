Japanese boxer Kazuki tepok sa brain injury

PANIBAGONG trahedya ang bumalot sa professional boksing matapos pumanaw ang Japanese boxer na si Kazuki Anaguchi dulot ng kumplikasyon sa tinamong brain injury noong isang taon sa undercard match ng undisputed title fight nina Marlon “Nightmare” Tapales at Naoya “Monster Inoue sa Ariake Arena sa Tokyo.

Nagtapos ang buhay ng 23-anyos na bantamweight rising star nitong Biyernes matapos dumaan sa biglaang surgery, subalit hindi nagawang manumbalik ang dating kalusugan mula sa tinamong injuries sa kanyang laban kontra Seiya Tsutsumi para sa Japan Boxing Commission Japanese bantamweight title noong Disyembre 26.

Sa naturang laban ay apat na beses itong napabagsak ni Tsutsumi sa 10-round bout, subalit patuloy na bumangon dahil parehong undefeated ang mga ito ng panahong iyon.

Nagawang makaabot hanggang sa dulo ng bakbakan si Anaguchi, kung saan ibinigay pa rin ang titulo kay Tsutsumi mula sa iskor na nakuha kina judge Katsuhiko Nakamura (95-91), Toshio Sugiyama (94-92) at Koji Tanaka 94-92) para sa unanimous decision.

Subalit bago ianunsiyo ang resulta naturang laban ay nahirapag makatayo nang maayos si Anaguchi na nagmistulang pasuray-suray at pilit pinaupo, kaya agad itong dinala sa lokal na ospital, ngunit na-coma habang nasa ambulansiya.

Parte ang naturang laban ng Bantamweight Monster Tournament Finals, na dinomina mismo ni Tsutsumi dahil sa angking bilis at lakas. Maituturing na isa sa malalakas na amateur boxer si Anaguchi mula sa Ashiya Gakuen Junior and Senior High School na nagwagi ng dalawang titulo, kung saan sinubukan nitong makapasok sa 2020+1 Tokyo Olympics, subalit nabigo sa domestic qualifying round.

“I think that being chosen as the best match of the year was also a shout-out to Mr. Anaguchi. I heard that he passed away 40 minutes after receiving the award, so I don’t want everyone to get the wrong impression,” pahayag ni Inoue sa kanyang X (dating Twitter) account, na naging kontrobersiyal din dahil natiyempong pumanaw na si Anaguchi pagkatanggap ng parangal.

Samu’t saring pakikiramay at pagdadalamhati ang ipinadala ng kumunidad ng boksing mula sa buong mundo.

“Top Rank joins the boxing community in mourning the passing of Kazuki Anaguchi,” saad ng American promoter ni Inoue mula sa ESPN. “We send our sincerest condolences to his family and loved ones.”

“Rest in peace. Remember that being a great fight, just not one he should have ever had to give his life for,” saad ng isang fan, habang nagpahayag rin ang isang fan na, “best fight of the year last year! RIP Warrior! Your name lives forever.”

“One of the best fights I’ve ever seen with such a tragic ending. Hate to see it may God have you in heaven champ,” wika ng isa pang fan. “Boxing is not a sport to play with, it’s the most dangerous of all combat sports and sadly has the highest death rates. Respect all fighters that steps inside the ring. Rest In Power!” (Gerard Arce)