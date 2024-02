LALONG umiinit ang best-of-seven championship series ng PBA Commissioner’s Cup sa pagitan ng sister-teams San Miguel Beermen at Magnolia Hotshots Chicken Timplados.

Malinis na 2-0 kartada ang hawak ng bataan ni coach Jorge Gallent kaya ‘ika nga ay ‘playing their backs against the wall’ na ang tropa ni coach Chito Victolero sa Magnolia.

Ang isa pang nakadagdag sa init ng championship series ay ang nangyaring gulo sa pagitan ng mag-asawang Calvin Abueva kina Moa Tautuaa at sa kumander nito pagkatapos ng Game 2 win ng San Miguel.

Sa mga naglalabasang video clip sa social media ay makikitang galit si Calvin at ang misis nito na pinuntahan at kinokompronta sina Tautuaa at asawa nito, maririnig pang hinamon ni Calvin si Mo ng suntukan.

Sa mga larong kalye at inter-barangay madalas ay normal ang mga ganitong eksena.

Dahil sa PBA nangyari ito, mas lalong naging interesting ang championship series.

Dehins natin alam ang ugat ng awayan ng magkabilang-panig pero muli, normal lang iyan.

Nadala lang ang mga ito ng emosyon at ng ‘heat of the moment’ sa serye.

Sana lang manatiling professional sina Calvin at Mo sa mga natitirang laro ng finals series at huwag na silang magpang-abot sa court o sa dugout para walang masaktan at walang ibang madamay.

May ilang nagsasabing ‘asar-talo’ o ‘pikon-talo’ si Abueva sa nangyaring insidente, pero hindi na para husgahan pa natin iyung tao.

Ang hindi lang maganda o hindi tama sa tingin ko na isa pang ginawa ni Abueva ay ang pag-make face na pang-aasar kay coach Gallent sa kondisyin nito sa mata.

Basta sana ay matapos ang serye na walang rambol para everybody happy.

Sabi nga ng karakter na si Rigoberto Sanchez (Jay Galloway) sa sports movie taong 2012 na Trouble With The Curve, “it’s just a game”!