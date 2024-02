Planong itaas ng Insurance Commission ang coverage ng third party liability ng compulsory motor vehicle liability insurance sa P200,000 kung ma-matay ang naaksidente mula sa kasalukuyang P100,000 ngayon.

Sa exposure draft na inilabas ng IC, P200,000 na ang kabuuang makukuha ng mga namatayan mula sa compulsory motor vehicle insurance policy sa mga biktima ng aksidente sa traffic. Sa ngayon, P100,000 ang makukuha: P70,000 para sa death indemnity at P30,000 para sa burial at funeral expenses. Ang coverage na ito ay noong 2006 pa itinakda sa ilalim ng Insurance Memorandum Circular No. 4-2006.

Sa draft, kasama na ang burial at funeral expenses sa P200,000.

Para sa pagpapaospital, hindi na itataas ang budget para sa hospital room na P500 kada araw na hanggang 45 araw lamang at P2,000 pa rin ang sasagutin ng insurance para sa laboratory examination, fees at X-ray.

Hindi rin itataas ang budget para sa surgical expenses na mananatili sa P7,500 kung major operation, P2,000 kung medium operation, at P1,500 kung minor operation.

Ayon sa draft, hindi rin itataas ang premium rates para sa one-year at three-year na compulsory motor vehicle liability insurance. Para sa one-year compulsory motor vehicle liabi¬lity insurance ng private cars, kasama na mga jeep at utility vehicles, mananatili sa P560 ang total premium, P610 para sa light at medium trucks, P1,200 para sa heavy trucks at private buses na mahigit sa 3,930 kilo ang timbang, P740 para sa tourist cars, P1,100 para sa taxi public utility jeeps at mini bus, P1,450 para sa public utility buses at tourist bus, at P250 para sa mga motorsiklo, tricycle at trailer. (Eileen Mencias)