Nanawagan si Senadora Risa Hontiveros sa Commission on Elections (Comelec) na tuluyan nang ibasura ang pagtanggap ng lagda at lahat ng iba pang proseso na may kinalaman sa pagsulong ng people’s initative (PI) bilang paraan sa Charter change (Cha-cha).

“Sana nga ‘yong temporary suspension ng Comele ng mga proceedings sa PI, maging permanent na rin. Itapon na natin sa basurahan yang PI na ‘yan,” giit ni Hontiveros sa pagdinig ng Se¬nate Subcommittee on Constitutional Amendments and Revision of Codes sa Resolution of Both Houses 6.

Noong Enero 26, sinuspinde ng Comelec ang lahat ng proseso na may kinalaman sa pagliko ng lagda, kabilang ang pagtanggap ng signature sheets na isinumite ng People’s Initiative Reform Modernization Action (PIRMA), ang lead organization na nasa likod ng signature drive para sa Cha-cha, dahil sa kakulangan ng sapat na pamamaraan sa patuloy na proseso ng PI.

“Hindi po solusyon ang Cha-cha kahit sabi nilang purely economic provisions para bawasan ang mga tunay na iniinda natin,” giit pa ni Hontiveros. (Dindo Matining)