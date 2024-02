GULO SISIKLAB KAPAG HINIWALAY MINDANAO – PNP

Posibleng magkaroon ng kaguluhan kung pipilitin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang panawagan nito na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas.

Ito ang isa sa posibleng mangyari sa bansa sakaling ipipilit ni Duterte ang gusto niyang separation sa Mindanao sa Pilipinas, ayon kay Philippine National Police (PNP) chief General Benjamin Acorda Jr.

“Pwedeng magkagulo ‘pag gagawin ‘yon, but as of now, I don’t see anything na reason for us to worry about this separation,” pahayag ni Acorda sa isinagawang press briefing kahapon sa Camp Crame.

“Those who are talking about such interest of separating Mindanao, yun ang mino-monitor natin,” dagdag pa nito.

Ayon kay Acorda, sa ngayon ay wala pa silang nakikitang banta o pagkilos sa ginawang panawagan ni Duterte subalit patuloy ang kanilang ginagawang monitoring sa personalidad na nagtutulak upang ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas.

Payo din ni Acorda na huwag na lang umanong patulan ang mga ganitong panawagan dahil ang bansang Pilipinas ay marami ng buhay at dugong naisakripisyo upang ipaglaban ang ating kalayaan.

“So ang pinakamaganda diyan talaga is let us be united. Let us not entertain these ideas. After all, mapayapa naman tayo, tahimik naman tayo,” dagdag pa ni Acorda.