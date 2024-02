Gilas Pilipinas minamadali balik ni Justin Brownlee

HINILING ng pamunuan ng Gilas Pilipinas na agad makabalik ang naturalized player na si Justin Brownlee matapos na itakda ang halos isang linggo lamang na pag-eensayo ng pambansang koponan para sa nalalapit na unang window ng FUBA Asia Cup 2025 Qualifiers.

Itinakda ng Gilas ang pagsisimula ng ensayo nito sa Pebrero 15 kung saan sinabi ng team manager na si Richard Del Rosario na kanilang inaasikaso ang agad na pagbabalik sa bansa ni Brownlee upang makasama ng iba pang miyembro ng national team para sa una ntiong ensayo.

“We are working on that right now. He should be back before we start training on February 15,” sabi ni Del Rosario.

Si Brownlee ay pinayagan na ng FIBA na makapaglaro sa unang window ng Asia Cup Qualifiers matapos na isang notice of charge ang inisyu ng asosasyon sa naturalized player para sa tatlong buwang panahon ng hindi pagiging kwalipikado na paglalaro.

Nagpositibo si Brownlee sa ipinagbabawal na substance noong Oktubre matapos manalo ang Gilas Pilipinas sa Asian Games at maiuwi ang gold medal sa Hangzhou, China.

Sinabi ni coach Tim Cone na naglalaan ang Gilas ng pitong buong araw ng paghahanda para sa unang window ng Asia Cup 2025 Qualifiers kung saan sasabak sila kontra Hong Kong sa Pebrero 22 at laban sa Chinese Taipei sa Pebrero 25.

“Right now, we’ve asked for seven days of preparation for the first window,” sabi ni Cone.

Nakatakda ang FIBA Olympic Qualifying Tournament mula Hulyo 2 hanggang 7 na laruin sa Riga, Latvia.

“We are not going to ask for a lot of lengthy preparation time,” sabi ni Cone. “We feel like each window will prepare us for the next window, which will prepare us for the next window.” (Lito Oredo)