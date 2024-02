Eya Laure, Chery gigil bumawi sa PVL

PATULOY pa ring hahanapin ng Chery Tiggo Crossovers ang kanilang ikalawang podium finish sa liga sa susunod na kumperensiya sa tulong pa rin ni power spiker Ejiya “Eya” Laure matapos mapurnada ang panibagong subok kontra sa nagdaang battle-for-third ng second All-Filipino Conference na paniguradong dadalhin ang ngitngit sa 7th season ng Premier Volleyball League simula Pebrero 20.

Kasalukuyang kumakarya ang Crossovers sa Philippine National Volleyball Federation (PNVF) Champions League upang mas hasain pa ang talas ng kanilang mga hambalos at depensa kasama ang mga bagong kasamang sina Aby Marano at Ara Galang.

Nahihirapang makahanap ng podium finish ang Chery Tiggo na hindi pa nasusundan ang nakuhang kampeonato noong 2021 Open Conference kasunod ng tatlong beses na eighth place finish, kasama ang fifth sa first All-Filipino at fourth sa 2022 Reinforced 2nd AFC.

Tumatayo pa ring lider ng grupo ang 24-anyos na all-around player galing ng Santo Tomas Golden Tigresses, na nakakuha ng karagdagang arsenal mula sa “Queen og Swag” na si Marano at 74th UAAP Rookie of the Year at 75th MVP na si Galang mula sa De La Salle Lady Spikers.

Nakahanda na umanong harapin ni Laure ang lahat ng kanyang makakasagupa sa loob ng court lalo na’t katambal nito si Marano na nakahandang ipamalalas ang kanilang pagrampa sa loob sa oras na makapuntos nang matindi kaantabay ang magandang laro ng kanilang koponan.

“Lagi kaming nag-aagree na bago mag-swag, kailangan maganda muna ‘yung pine-perform. Siyempre ‘di naman pwedeng puro swag lang,” wika ni Laure sa One Sports. “Siyempre, hindi kami mauuna sa mga ganyang bagay. Kapag inunahan kami, doon lang lumalabas ‘yung kung ano ‘yung swag na nakikita.”

Aminado ang Chery Tiggo stars na hindi nila makukuha ang pabor ng lahat ng tao pagdating sa kanilang istilo ng paglalaro, subalit paniguradong ibibigay nila ang kanilang makakaya upang maiangat ang koponan sa mas magandang pwesto sa AFC.

“’Di ko naman lahat siguro mapi-please. Isa lang ang sigurado, at sure ako na mahal ko ang ginagawa ko at passionate ako sa ginagawa ko. Kahit ano’ng mangyari, basta para sa volleyball, gagawin ko lahat,” eksplika ng 5-foot-10 outside hitter at setter.

Patuloy na makakatulong nina Laure, Marano at Galang sina 2022 Reinforced Conference MVP Mylene Paat, Imee Hernandez, EJ Laure, Jennifer Nierva, Pauline Gaston, Princess Robles, Shaya Adorador, Buding Duremdes, Jeanette Villareal, Czarina Carandang, Joyme Cagande, Alina Bicar at Jasmine Nabor. (Gerard Arce)