Pinakawalan ng mga awtoridad sa India ang isang kalapati na pinaghihinalaang ginagamit sa pag-espiya para sa China.

Base sa ulat, anim na buwan din na nasa ospital ng mga hayop ang kalapati subalit umapela ang People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) upang pakawalan ito.

Napag-alaman na nahuli noon pang Mayo 2023 ang naturang kalapati sa Mumbai. Nadiskubre sa pakpak nito ang isang mensahe na tila nasa wikang Chinese, ayon sa animal rights group.

Dahil sa nakitang mensahe, naghinala umano ang mga awtoridad na ginagamit ang kalapati sa pag-espiya kaya dinala ang ibon sa isang ospital para sa mga hayop upang isailalim sa pagsusuri na bahagi ng imbestigasyon.