Donny Pangilinan, Anthony Jennings pinag-aaway

Kinagigiliwan ngayon ng mga viewers ng ‘Can’t Buy Me Love’ ang pagsali ng mga character nina Donny Pangilinan at Anthony Jennings sa Mr. & Ms. Binondo 2024.

Sa nasabing teleserye kasi ay malapit na maganap ang Chinese New Year at isa sa mga programa para i-celebrate ito ay ang pageant na Mr. & Ms. Binondo 2024.

Dahil kailangan ng pera ni Bingo (character ni Donny) para sa pagpapagamot sa mata ng kanyang lola, at si Snoop naman (character ni Anthony) para sa posibleng pagbubuntis ni Irene Tiu at pangtulong sa ina na nasa probinsya, ay sumali sila sa nasabing pageant.

Tuwang-tuwa ang mga netizen dahil kering-keri naman daw pala ni Donny ang pagsali sa pageant at akala mo nga raw ay may experience na itong sumali.

Ayon kay Bingo, “Naniniwala po ako, ang pagyaman inaaksyunan. Hindi tinutungangaan. Kayod!”

Sa umpisa ay Team Bingo ang viewers, pero noong magpakilala na si Snoop ay nahati na sila.

Paano ba naman, ang swabe kasi ng intro ni Snoop, ha!

“Hindi man araw-araw ang Pasko, pero ’pag ako ang naging syota mo, ‘Jingle Bells’ lang ang pahinga mo,” sey nito.

Pati ang mga faney ay patalbugan din sa social media sa pag-defend ng #TeamBingo at #TeamSnoop.

Sey ng isang faney ni Snoop, “Hahahahaha doon tayo sa ‘Jingle Bells’ lang ang pahinga.”

Sey naman ng #TeamBingo, “Yung quote ni Bingo, may aral na makukuha.”

Nakakaloka lang na talagang pinagsasabong ng mga faney ang characters nina Donny, Anthony sa serye, ha!

Huwag naman sanang pati sa personal ay pag-awayin sina Donny, Anthony, ‘noh?!

Nakakaloka!

Anyway, mas nagiging exciting nga ang mga ganap sa Chinese New Year week ng ‘Can’t Buy Me Love’ dahil maliban sa Mr. & Ms. Binondo 2024 ay inaabangan na rin ang New Year party kung saan lalantad na ang nanay ni Bingo na ginagampanan naman ni Ina Raymundo.

Excited na ang viewers sa muling pagkikita ng mag-ina at excited na rin sila sa pagyaman ni Bingo.

Bonggels!