Nakakuha umano ng impormasyon si dating Pangulong Rodrigo “Digong” Duterte na posibleng arestuhin siya anumang oras kaugnay sa reklamong inihain laban sa kanya sa International Criminal Court (ICC) tungkol sa libo-libong kataong napatay sa madugong war on drugs.

Ayon sa kanyang abogadong si Atty. Harry Roque, tinawagan siya ng dating pangulo kaugnay sa nakuha nitong impormasyon ng posibleng pag-aresto umano sa kanya sa Davao.

“Hindi ako nakatulog kasi tinawagan ako ni tatay Digong at ang sabi niya nakakuha siya ng impormasyon na anytime daw baka siya arestuhin. Ang instinct ko ay tumakbo sa Davao eh sabi ko naman anong magagawa ko kung tatakbo ako doon. Hindi talaga ako nakatulog,” ani Roque.

Sinabi ng legal counsel ng dating Presidente na nagtanong-tanong ito at tila may basehan aniya ang impormasyon dahil may ugong na bubuwagin na umano ang Task Force Davao ng Armed Forces of the Philippines.

Sinabi ni Atty. Roque na ang maaaring aaresto lamang sa dating Pangulo ay mga pulis at sundalo sa Pilipinas dahil walang pulis ang ICC.

“Nag-amoy-amoy ako kung ano ang nangyayari sa Davao, aba’y parang may katotohanan ang sinasabi niya dahil nakakalap ako ng balita na idi-disband daw ang Task Force Davao. Siyempre alam nila na loyal sa mga Duterte itong Task Force Davao so parang nagkaroon ng ugong na bubuwagin ang Task Force Davao,” dagdag ni Roque.

Bukod sa dating Pangulo ay kasama rin sa reklamo sa ICC ang dating pinuno ng Philippine National Police na si Sena-tor Ronald “Bato” dela Rosa. (Aileen Taliping)