Yung gusto mo lang ng isang cup ng kanin pero ‘di mo sinabi gaano kalaki! ‘Yan ang ganap ng bebot na ito na kinagigiliwan ngayon sa Facebook.

Shinare ito ni M’s Channel sa kanyang account kung saan makikita ang isang bebot na nakaposisyon na pangdasal habang nasa harap niya ang kanyang pagkain.

Isang isda at tila ala-tower na kanin ang nakalatag sa kanyang plato na talaga namang mapapaisip ka na lang kung paano niya ito mapagkakasya.

Dahil dito, inulan ito ng libo-libong HAHA reactions at mga sentimento mula sa mga netizens.

Para sa user na si Maria Leonora Teresa, “Ha ha ha what a cup you got ! I need that cup.”

“1 cup of tower rice maam,” biro ni Abocmuljea Buanhug Cabo.

“Oh…kita nmn tlga isang cup lng nmn..un nga lng ang taas ng cup nio po…hahaha,” komento naman ni Rose Espinosa Santander.

“Solve na solve ka dyan ate! Hahaha,” dagdag pa ng isa.

Ikaw, keri mo ba ubusin ang ganito karaming kanin? (Moises Caleon)