Nakipagtulungan ang Pilipinas sa National Aeronautics and Space Administration (NASA) upang mapag-aralan at masolusyunan ang kalidad ng hangin sa National Capital Region (NCR).

Magsasagawa ang NASA ng scientific research flights upang mapag-aralan ang atmosphere sa Metro Manila at mga karatig rehiyon, ayon kay Environment Secretary Maria Antonia Yulo Loyzaga sa isang press statement.

Binanggit ng DENR chief na ipapadala nila ang mga engineer at air quality specialist ng Environmental Management Bureau (EMB) ng Department of Environment and Natural Resources (DENR) upang mag-obserba at matuto mula sa mga NASA scientist¬.

Ang partnership, na tinatawag na Airborne and Satellite Investigation of Asian Air Quality, ay pagsasamasamahin ang mga eksperto mula sa NASA, DENR, National Institute of Environmental Research ng South Korea, Universiti Kebang-saan Malaysia, at Geo-Informatics and Space Technology Development Agency ng Thailand. (Prince Golez)