Dahil hiwalay kay Daniel: Kathryn mas tutok sa spiritual growth

Marami ang nagulat at natuwa nang makita si Kathryn Bernardo na um-attend ng church service ng Christ’s Commission Fellowship o CCF.

Mainit ngang winelcome ng CCF ang Kapamilya actress noong Sunday sa main church nila sa Pasig City.

Mukhang gusto nga ni Kath ng spiritual growth after ng hiwalayan nila ng kanyang ex-boyfriend na si Daniel Padilla last year kaya nagdesisyon itong sumali sa CCF.

Talagang ang daming mga pagbabago ang ginagawa ni Kath sa kanyang life na baka isa sa paraan niya para mag-move forward at makalimot sa sakit na naranasan niya.

Very welcoming naman ang mga fans sa lahat ng changes na ginagawa ng dalaga.

“Sobrang happy ko na nakikita ko na nag-attend si Kath sa CCF. This is what you needed my love. The true and everlasting love of God because at the end of the day only GOD will take away all your pains. Grow your faith and relationship with HIM,” sey ng isang faney.

Sa interview nga ni Kath kay MJ Felipe ng ‘TV Patrol’ ay sinabi ng dalaga kung gaano kahalaga sa kanya ang freedom to choose.

“Super kasi ako ‘yung klase ng tao na ayaw kong feeling ko hindi ko hawak ‘yung buhay ko. Ayoko ng may nagdi-dictate.”

Samantala, in-unveil na ang mga billboard ni Kathryn sa Guadalupe, Makati City para sa isang clothing brand.

Ngayon pa lang nga ay marami na ang nagpi-picture sa billboards.

Talagang nagpupunta ang fans ni Kathryn sa Guadalupe bridge para makunan lang ‘yon.

Well… (Byx Almacen)